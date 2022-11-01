«Однозначно нужен»: адвокат об указе о завершении мобилизации Адвокат Багатурия заявил о важности издания указа о завершении мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Адвокат Вадим Багатурия считает, что руководству России необходимо издать указать о завершении частичной мобилизации. В разговоре с NEWS.ru правозащитник напомнил, что в указе президента о мобилизации был скрыт седьмой пункт. Он подчеркнул, что пока граждане не увидят содержание этого пункта документа, будет непонятно, завершилась ли мобилизация на самом деле или нет.

Если помните, там [в указе Путина о частичной мобилизации] седьмой пункт был изъят. И потом были даны пояснения, что этот пункт предназначался для служебного пользования министра обороны, — пояснил он.

Юрист полагает, что в этом пункте содержатся дополнительные указания президента, которые касаются процесса мобилизации.

Второе — мы действительно не знаем, сколько МО РФ действительно собрало людей. Это тоже секретная информация, — продолжил правозащитник.

Собеседник также призвал не бояться ходить в военкоматы.

Нужно не бояться, нужно идти в военкомат. И коль скоро нам объясняют, что мобилизация окончена, и если вы пришли в военкомат — вам выдадут справку о том, что к вам претензий нет, — закончил он.

Президент России Владимир Путин 31 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Глава государства на пресс-конференции рассказал, что обсудит с юристами необходимость специального указа об этом. Тем не менее, сенатор Андрей Клишас 1 ноября сообщил, что такой указ не потребуется.