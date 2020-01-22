https://static.news.ru/photo/d136d20a-3d15-11ea-a48d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Правительство России/vk.com

Министр здравоохранения Михаил Мурашко учился на акушера-гинеколога в Уральском государственном медицинском институте. Однокашники недавно назначенного главы ведомства поделились своими воспоминаниями о годах совместной учёбы.

Новому главе Минздрава 53 года. Когда Мурашко поступил в институт, его одногруппники сразу поняли, что он сделает блестящую карьеру в медицине.

Владимир Филиппов, с которым новый министр познакомился на шестом курсе на субординатуре по акушерству и гинекологии, рассказал, что Мурашко сразу же выбрали старостой потока. По словам одногруппника, он всесторонне развитый и очень коммуникабельный и целеустремлённый человек.

Он всегда на лидерских позициях был. Так ведь он ещё и на гитаре в студенческие годы хорошо играл. Была у нас вокально-инструментальная группа. Он в неё входил, — поделился воспоминаниями c КП-Урал Филиппов.

Закончив учёбу Мурашко переехал в республику Коми. Карьеру новый глава Минздрава начинал в Сыктывкаре как врач-интерн. Через несколько лет он занял должность главврача перинатального центра. С 2006 по 2011 год Мурашко занимал пост министром здравоохранения Республики Коми.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о назначении нового министра здравоохранения 21 января.