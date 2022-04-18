«Одноклассники» запустили поиск друзей из других соцсетей по никам

«Одноклассники» запустили поиск друзей из других соцсетей по их никнеймам, сообщает пресс-служба соцсети. Эта функция работает, если при регистрации указывать название своего профиля из других сервисов. Она поможет находить интересных авторов и друзей, с которыми пользователь привык общаться.

Для поиска человека теперь можно не вводить имя с фамилией и не использовать фильтры, запрос по никнейму сразу выдаст нужный профиль. А чтобы самому добавить никнейм из других социальных сетей, пользователю нужно зайти в настройки профиля в раздел «Другие профили».

Пресс-служба ОК

Ранее «Одноклассники» открыли доступ к сервису исчезающих фото и видео «Моменты» для всех групп. Авторы, медиа и представители бизнеса смогут увеличить вовлечённость подписчиков, расширить охват и дополнительно продвинуть товары. Сейчас моменты просматривают более 28 млн человек в месяц.

Также соцсеть вошла в список отечественных аналогов зарубежных онлайн-сервисов от Минцифры РФ. В пресс-службе министерства заявили, что большинство названных ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений, а блокировка иностранных платформ будет лишь способствовать увеличению аудитории российских аналогов.