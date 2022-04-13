Одноклассники выпросили у 11-летней школьницы более миллиона рублей

Московская школьница, 11-летняя Варя Б., раздала одноклассникам в долг более миллиона рублей из родительского сейфа, сообщает KP.RU. Петя и Ангелина просили у неё то на смартфон, то на ноутбук, то на маникюр и шопинг с декабря 2021 года. Когда она высказала претензии, друзья сначала заверили, что вернут, а потом перестали общаться с Варей.

Родители заметили пропажу в апреле 2022-го, и девочка обо всём рассказала.

Родители пошли в полицию с заявлением. Поскольку речь о похищении крупной суммы, дело передали в уголовный розыск. Сотрудники записали историю со слов девочки и сейчас разыскивают её друзей, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Потратили ли дети чужие деньги, пока неясно.

Ранее подростку на Чукотке, который в октябре 2021 года грозился устроить стрельбу в сельской школе, предъявили обвинение в краже более 170 тысяч рублей с банковской карты знакомого. Молодой человек признал вину и полностью возместил потерпевшему имущественный ущерб.

По версии следствия, с апреля по май прошлого года несовершеннолетний обвиняемый тайно совершил переводы более чем 170 тысяч рублей с банковского счёта своего знакомого на счета других лиц, после чего распорядился деньгами по своему усмотрению.