https://static.news.ru/photo/71a1c2da-3e57-11ea-a049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минкомсвязи составило первый список интернет-ресурсов, доступ к которым предполагается сделать бесплатным.

В перечень вошли соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group. Операторы «большой четвёрки» 20 января получили документ на совещании с Константином Носковым, который на тот момент исполнял обязанности главы Минкомсвязи, пишут «Известия».

Всего в перечне четыре категории: почтовые сервисы, государственные информационные сайты, соцсети и другие значимые ресурсы. Если в процессе выяснится, что какие-то из внесённых в перечень сайтов не являются социально значимыми, их удалят, пояснили в Минкомсвязи.

Президент России в своём послании ранее предложил подготовить проект «Доступный Интернет», предполагающий сделать доступ к социально значимым ресурсам бесплатным. Вероятно, операторы будут получать компенсацию за предоставление пользователям доступа к таким сайтам.

Как писал NEWS.ru ранее, проект будет касаться в первую очередь мобильного Интернета. Россияне смогут бесплатно пользоваться социальными сервисами, даже если у них нет денег на счёте. Но конкретно пока список таких ресурсов не разработан. Участники рынка считают, что упрощающие доступ к Сети инициативы положительно скажутся на развитии цифровой экономики, IT-отрасли, качестве повседневной жизни россиян.