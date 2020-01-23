Минкомсвязи составило первый список интернет-ресурсов, доступ к которым предполагается сделать бесплатным.
В перечень вошли соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group. Операторы «большой четвёрки» 20 января получили документ на совещании с Константином Носковым, который на тот момент исполнял обязанности главы Минкомсвязи,
Всего в перечне четыре категории: почтовые сервисы, государственные информационные сайты, соцсети и другие значимые ресурсы. Если в процессе выяснится, что какие-то из внесённых в перечень сайтов не являются социально значимыми, их удалят, пояснили в Минкомсвязи.
Президент России в своём послании ранее предложил подготовить проект «Доступный Интернет», предполагающий сделать доступ к социально значимым ресурсам бесплатным. Вероятно, операторы будут получать компенсацию за предоставление пользователям доступа к таким сайтам.
Как писал NEWS.ru ранее, проект будет касаться в первую очередь мобильного Интернета. Россияне смогут бесплатно пользоваться социальными сервисами, даже если у них нет денег на счёте. Но конкретно пока список таких ресурсов не разработан. Участники рынка считают, что упрощающие доступ к Сети инициативы положительно скажутся на развитии цифровой экономики, IT-отрасли, качестве повседневной жизни россиян.
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