«Одноклассники» узнали процент россиян, желающих зарабатывать блогерством «Одноклассники»: зарабатывать блогерством хотят 37% россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С начала 2023 года в России отмечается рост числа интернет-авторов, которые зарабатывают на своем контенте, причем касается это и программ монетизации, и интеграций от брендов, сообщает социальная сеть «Одноклассники», ссылаясь на данные собственного социологического исследования. По информации соцсети, за первые месяцы действия программ монетизации к ним присоединились более 1000 новых блогеров и групп с уникальным контентом, о желании зарабатывать ведением блогов заявили 37% опрошенных, год назад этот показатель составлял 33%.

Каждый третий респондент сообщил, что хотел бы вести блог о путешествиях и туризме. Столько же выразили желание вести блог на авторскую тему — самыми частыми оказались блоги о жизни питомцев, здоровье и ремонте. Самым необычным вариантом стал блог о ремонте бытовой техники, об истории анимации и обзоры настольных игр.

Также популярными темами оказались психология, сериалы, кино и книги — такой блог с удовольствием бы вели 20% участников исследования. 16% хотели бы рассказывать об искусстве, 15% — о кулинарии, рецептах и еде, еще 12% — о спорте и правильном питании. Каждый десятый в качестве темы выбрал современные технологии и гаджеты, 9% — компьютерные игры и индустрия развлечений.

Наименее распространенным оказалось желание вести блог на тему красоты и косметики (7%), финансов и криптовалюты (7%), также менее популярными оказались блоги о моде (6%), жизни звезд и о поп-культуре (6%).

В рамках программ монетизации больше всего зарабатывают авторы с блогами о путешествиях, автомобилях, кулинарии, юморе, а также авторы категории «Дом и сад». В среднем популярные блогеры зарабатывают на своем контенте более 100 000 рублей в месяц, не считая доходов от интеграций брендов, подсчитали аналитики социальной сети.

Среди основных причин не вести блог самая популярная — нежелание становиться публичным человеком (43%), у 35% просто нет желания делать это. 31% плохо разбираются в создании и продвижении контента, еще 28% уверены, что им нечего рассказать. 26% признаются: у них не хватило бы сил и времени на ведение блога. 25% избегают социальных сетей.

Опрос был проведен в июне 2023 года среди более чем 4500 экономически активных респондентов возрастом старше 18 лет во всех регионах РФ.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» запустила линейку оригинальных шоу, которые будут публиковаться на платформе в течение всего лета. Они будут посвящены разнообразным хобби, популярным среди россиян. Всего было снято более 50 эпизодов для семи разнообразных проектов. Найти их можно в сервисе «Увлечения» и в официальных группах о кулинарии и путешествиях.