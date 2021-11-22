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«Одноклассники» удвоят сумму, которую предприниматели потратят на рекламу

09:43, 23 ноября 2021
«Одноклассники» удвоят сумму, которую предприниматели потратят на рекламу Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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«Одноклассники» благодаря программе по поддержке малого и среднего бизнеса будут удваивать любую сумму до 15 тысяч рублей, которую предприниматели потратят на продвижение своего бренда, передаёт пресс-служба социальной сети. Для этого 20 декабря при пополнении рекламного счёта нужно будет воспользоваться промокодом BONUS2021.

«Одноклассники» удвоят сумму, которую предприниматели потратят на рекламу

Можно будет продвигать как свою личную страницу в «Одноклассниках», так и воспользоваться услугой от лица группы в социальной сети. Деньги можно потратить на рекламу своей группы, веб-сайта, товаров и услуг в «Одноклассниках», достаточно указать параметры целевой аудитории: возраст, географию, доходы и интересы.

Ранее «Одноклассники» выпустили ряд обновлений для сервиса «Моменты». Пользователи смогут настраивать приватность публикаций исчезающих фото и видео, также у них появилась возможность отвечать на моменты в личные сообщения.

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