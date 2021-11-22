«Одноклассники» удвоят сумму, которую предприниматели потратят на рекламу

«Одноклассники» благодаря программе по поддержке малого и среднего бизнеса будут удваивать любую сумму до 15 тысяч рублей, которую предприниматели потратят на продвижение своего бренда, передаёт пресс-служба социальной сети. Для этого 20 декабря при пополнении рекламного счёта нужно будет воспользоваться промокодом BONUS2021.

Можно будет продвигать как свою личную страницу в «Одноклассниках», так и воспользоваться услугой от лица группы в социальной сети. Деньги можно потратить на рекламу своей группы, веб-сайта, товаров и услуг в «Одноклассниках», достаточно указать параметры целевой аудитории: возраст, географию, доходы и интересы.

Ранее «Одноклассники» выпустили ряд обновлений для сервиса «Моменты». Пользователи смогут настраивать приватность публикаций исчезающих фото и видео, также у них появилась возможность отвечать на моменты в личные сообщения.