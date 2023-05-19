Соцсеть «Одноклассники» составила программу к «Ночи музеев» «Одноклассники» в «Ночь музеев» проведут трансляции из 20 культурных учреждений страны

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Всероссийская акция «Ночь музеев» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Социальная сеть «Одноклассники» составила для своих пользователей специальную программу к «Ночи музеев». Платформа проведет трансляции из более чем 20 культурных учреждений России от Санкт-Петербурга до Владивостока в рамках акции. В сервисе «Увлечения» также появился раздел с видео от главных музеев страны.

Пользователи социальной сети смогут установить статусы в виде эмодзи в сервисе «Настроение», а также тематические рамки. Коллекция эмодзи подготовлена специально к акции. Среди статусов есть «Знаток культуры» от портала «Культура.РФ», «Корона с изразца» от Музея Москвы, «Любуюсь башней» от музея-заповедника «Казанский Кремль», «Кораблик с парусом» от Музея Мирового океана, «Супрематизм» от Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

В официальной группе «Культура» будут доступны эксклюзивные эфиры от разных учреждений. Так, информационный портал «Культура Урала» расскажет о камнях и минералах, Политехнический музей подготовит лекцию про автомобильную коллекцию с переводом на русский язык жестов, а Приморская государственная галерея — про искусство в России. Пользователи смогут узнать и о современном искусстве, послушав эфир Государственного музея имени А.С. Пушкина. Также будут доступны онлайн-экскурсии от музея-заповедника «Петергоф», Новосибирского краеведческого музея и музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее совместно с Музеем Банка России запустила проект «Секреты денег: от истории к современности», с помощью которого пользователи смогут узнать о нумизматике и эволюции денег. В рамках проекта разработаны специальные карточки и образовательные публикации, в которых рассказаны простые правила коллекционирования монет.