«Одноклассники» сообщили, кто чаще регистрируется в соцсети

Новые пользователи «Одноклассников» — это чаще всего аудитория в возрасте от 25 до 45 лет, из них 49% мужчин и 51% женщин, сообщила пресс-служба соцсети. Это соотносится с ядром активной аудитории в целом. Ежемесячно соцсетью пользуются свыше 40 млн россиян.

Пресс-служба «Одноклассники»

С начала марта рост регистраций новых пользователей превысил 66%, а количество восстановлений профиля — 36%. Новые пользователи активно публикуют контент, слушают музыку и добавляют друзей.

26 марта, в день 16-летия проекта «Одноклассники» зафиксировали , что новые пользователи чаще регистрируются из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. С начала марта 44% пользователей использовали устройства на базе Android, 10% — устройства на базе iOS.

Пресс-служба «Одноклассники»

Также в соцсети отметили музыкальные предпочтения новичков. Они слушают треки артистов Artik & Asti, Anivar и ZIVERT, самыми прослушиваемыми треками стали композиции Artik & Asti feat. Артем Качер, «Грустный дэнс» и ANIVAR «Любимый человек».

Ранее предприниматели разместили в «Одноклассниках» в шесть раз больше товаров за неделю. Они активнее стали продвигать бизнес в рекламном кабинете, чаще публиковать контент и создавать товары. Сейчас бизнес размещает в соцсети до 200 тысяч товаров в сутки.