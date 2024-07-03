Большинство россиян оказались негативно настроены к ремонту

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Социальная сеть «Одноклассники» провела опрос, который показал, что больше половины россиян (52%) планируют сделать ремонт в ближайшее время. При этом 65% опрошенных его воспринимают негативно.

По данным опроса, у россиян вырос интерес к ремонту с нуля, то есть в новостройках. Так, в 2024 году 65% опрошенных планируют ремонт в новых квартирах, а в 2023 году об этом думали только 45% россиян. 21% проголосовали, что планируют переделывать свое жилье после предыдущих хозяев после переезда, а 14% хотят просто обновить свой ремонт, который сами и делали.

Опрос также показал, что большинство людей (65%) все же относится к ремонту негативно и с опасением. 70% россиян считают, что такие работы отнимают много времени, поэтому испытывают негативные эмоции. Только 35% респондентов поделились, что с нетерпением ждут ремонта. Кроме того, 85% проголосовавших положительно относятся к ремонту, поскольку он связан с улучшением жилища и сменой обстановки.

В опросе приняли участие более 3500 пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» провела опрос, по результатам которого стало известно, что для 95% девушек в возрасте от 18 до 24 лет важен характер при выборе партнера. Столько же ответили, что им важно желание проводить время вместе и самостоятельно планировать общий досуг.