Стало известно, чем россияне будут заниматься летом «Одноклассники»: более половины россиян летом будут заниматься любимыми хобби

Фото: Пресс-служба ОК

В социальной сети «Одноклассники» провели исследование, в котором приняли участие более 3500 пользователей из всех регионов страны. По результатам этого исследования выяснилось, что более половины россиян (57% опрошенных) летом будут заниматься любимыми хобби, которыми не удается активно заниматься в другое время года.

Еще 66% россиян отметили, что лето у них ассоциируется со спортом, поэтому они ждут этого времени года, чтобы активнее проводить свободное время. Например, 26% из них будут кататься на велосипеде, 11% начнут бегать, 10% играть в бадминтон, 7% — в баскетбол, футбол и волейбол, а 6% хотят заниматься теннисом на улице. Также некоторые проголосовали за гольф, вейксерфинг и квадроциклы.

Кроме спорта, 61% россиян думают больше гулять на свежем воздухе, а 33% — заниматься садоводством. По результатам опроса оказалось, что 19% людей планируют заняться рыбалкой.

Кроме того, 16% опрошенных хотят найти себе летом новое занятие, а для 27% проголосовавших ничего не поменяется от смены времени года.

Ранее в социальной сети «Одноклассники» рассказали, что две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунт в интернете. Чаще всего крадут аккаунты личной почты, банковских приложений и в социальных сетях. Также иногда взламывают мессенджеры, чтобы заполучить оттуда личные данные, и рабочую почту.