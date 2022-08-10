«Одноклассники» провели исследование финансовой грамотности россиян

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» провели исследование финансовой грамотности среди россиян, выяснилось, что 48% пользователей Рунета считают себя подкованными в этом вопросе. При этом совсем не интересуются этой темой всего 19% граждан России, пишет пресс-служба соцсети.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

48% пользователей Рунета считают, что знают основы финансовой грамотности, и оценивают свой уровень как средний. Только начинают изучать тему финансов 23% опрошенных, совсем не интересуются этой темой 19%, высоко свои знания оценили лишь 10%. Интересно, что среди респондентов, которые считают свой уровень знаний высоким, больше всего пользователей от 18 до 24 лет (24%), — рассказали в «Одноклассниках».

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Россияне чаще всего узнают, как эффективнее распоряжаться своими деньгами из общения с близкими людьми и интернета. Такие варианты ответа набрали по 28% соответственно. При этом только 6% респондентов приобретают курсы по финансовой грамотности, а каждый третий (31%) не предпринимает вообще никаких действий для повышения уровня знаний в этом вопросе.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Ранее «Одноклассники» запустили обновленный функционал написания лонгридов, теперь авторы и блогеры смогут писать полноценные статьи в удобном редакторе. В частности, пользователи смогут выделять заголовки, цитаты, добавлять фото, видео и использовать многие другие функции.