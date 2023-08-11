«Одноклассники» подготовили проект к 300-летию Екатеринбурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с администрацией столицы Уральского федерального округа (УФО) подготовила проект в честь 300-летия Екатеринбурга. До конца августа в официальной группе города в соцсети будут публиковать интересный контент об истории Екатеринбурга. Пользователи смогут принять участие в фотомарафоне о любимых местах города, отправить друзьям тематические стикеры и поставить на аватарки праздничные рамки. Начальник Департамента информационной политики администрации города Екатеринбурга Екатерина Мезинцева отметила, что проект позволит присоединиться к празднованию большому количеству людей.

300-летие Екатеринбурга — это масштабный праздник, который пройдет не только на улицах города, но и в информационном пространстве. Проект, который мы запускаем в "Одноклассниках", позволит еще большему количеству людей присоединиться к праздничным событиям — даже тем, кого в сам знаменательный день в городе не будет, — отметила Мезинцева.

Пользователи ОК смогут узнать о маршрутах известных людей, которые посещали город, о рекордах Екатеринбурга о его жителях. Также уже появился новый стикерпарк с известными местами столицы УФО. Установить праздничные фоторамки можно в приложении «Волшебные рамки».

«Одноклассники» ранее запустили витрину поздравлений. Любой пользователь сможет оставить текстовые пожелания, а также присоединиться к уже опубликованным. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо перейти в раздел «Праздники». Там находится «Витрина поздравлений», где можно также увидеть пожелания друзей или всех пользователей соцсети.