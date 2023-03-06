«Одноклассники» подготовили большой концерт для женщин к 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» к Международному женскому дню подготовила большой концерт, который можно будет посмотреть онлайн. Пользователи ОК смогут не только насладиться любимыми песнями, но и подпевать благодаря встроенному режиму караоке. В преддверии концерта с 6 по 8 марта в 20 городах России также можно будет исполнить любимые хиты в бесплатных брендированных караоке-боксах.

Онлайн-трансляция шоу состоится 8 марта в 15:00 в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!» и в прямом эфире «Авторадио». Посетители соцсети первыми услышат новые песни Филиппа Киркорова и группы Dabro. В концерте также примут участие Лёша Свик, Александр Панайотов, «Иванушки International», Galibri & Mavik, Gayazovs Brothers и Антон Токарев, которые исполнят свои хиты и поздравят женщин с 8 Марта. Зара, Слава, Анна Банщикова, Люся Чеботина, Ева Польна, Анфиса Чехова, Валерия с Иосифом Пригожиным и Асия расскажут истории из своей жизни в студии «Мурзилки LIVE».

Фото: Пресс-служба ok.ru

Кроме того, аудитории ОК предлагают поделиться своим исполнением хитов в караоке-боксах на личных страницах с хештегом #ОксКараоке. Список городов уже доступен в группе в социальной сети. Это будет отличным подарком для близких людей.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее посоветовала спрашивать у женщины, что она хочет в подарок на 8 Марта. Она отметила, что беспроигрышным вариантом всегда будут сладости и цветы.