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«Одноклассники» поддержат НКО и благотворительные фонды

13:54, 17 февраля 2022
«Одноклассники» поддержат НКО и благотворительные фонды Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Социальная сеть «Одноклассники» запустила грантовую программу для поддержки некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов, сообщают в пресс-службе соцсети. Каждый квартал 15 фондов будут попадать в список тех, кто получит 15 тысяч рублей в рекламном кабинете «Одноклассников». В первом квартале заявки принимаются до 28 февраля — победители этапа станут известны 2 марта.

«Одноклассники» поддержат НКО и благотворительные фондыПресс-служба «Одноклассники»

Участвовать в конкурсе могут и те организации, у которых ещё нет группы в соцсети. При этом нужно быть проверенным партнёром сервиса Добро Mail.ru. Подать заявку на участие можно в группе «Социальные проекты ОК». В заявке нужно отразить цель и планируемый результат проекта.

Также победители получат от «Одноклассников» консультации о возможностях рекламного кабинета и особенностях продвижения.

«Одноклассники» поддержат НКО и благотворительные фондыПресс-служба «Одноклассники»

Ранее «Одноклассники» анонсировали изменения соцсети к Олимпийским играм в Пекине. Обновление помогает получать последние новости об играх и узнавать интересные факты от самих олимпийцев. Специальная лента новостей предусмотрена для публикаций Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

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