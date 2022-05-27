«Одноклассники» поддержат «Библионочь» квизом по русским сказкам

Фото Igor Gnevashev/Russian Look

«Одноклассники» совместно с Российской государственной детской библиотекой проведут интерактивную викторину по русским сказкам 28 мая в преддверии «Библионочи». Также организаторы подготовили прямой эфир об истории крестьянской избы, сообщает пресс-служба соцсети. Эксперты расскажут об устройстве традиционной русской избы и о быте большой крестьянской семьи.

Пресс-служба ОК

Трансляция начнётся в 18:00 мск.

Квиз «Русские сказки. Фольклорные и литературные» позволит не только проверить свои знания, но и узнать новое о любимых с детства произведениях. К примеру, пользователи узнают, у героев какой сказки было кольцо для телепортации, какие сказки А. С. Пушкин написал в ходе литературного соревнования в Царском Селе в 1831 году.

Каждый участник квиза получит значок-подарок на фотографию профиля.

Предыдущая акция «Библионочь» прошла в ночь на 24 апреля. В 2021 году она была посвящена 60-летию первого полёта человека в космос и Году науки и технологий в России, её тема — «Через книги к звёздам». В акции были задействованы пять центральных онлайн-площадок, а также библиотеки, книжные магазины и культурные центры по всей стране.

Впервые акция «Библионочь» состоялась в 2012 году, а в 2020 году из-за пандемии она впервые прошла в онлайн-формате.