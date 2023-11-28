«Одноклассники» обновили настройки приватности, позволив скрыть контент

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Логотип социальной сети «Одноклассники»

Соцсеть «Одноклассники» расширила настройки приватности профилей пользователей, добавив возможность закрыть контент на странице от незнакомых людей. Кроме того, до конца года аудитория платформы получит возможность отключать получение подарков от лиц, которые не добавлены в друзья. Новые опции призваны содействовать комфортному общению в соцсети.

Так, пользователи получили возможность ограничить доступ посторонних к ленте новостей, списку друзей, видео и фотографиям, информации о праздниках, которые отмечает человек, и полученным подаркам. Каждую из функций приватности можно использовать отдельно или дополнительно к другим. При максимальном уровне приватности для посторонних доступна только базовая информация — имя пользователя и аватар. Нововведения позволяют избегать нежелательной активности на личной странице, в том числе комментариев и реакций под публикациями и фотографиями, а также максимально уменьшить число тех, кто может просматривать контент.

Отключение возможности получать подарки от незнакомцев также сократит нежелательные знакомства и навязчивое общение на площадке.

Помимо этого, в «Одноклассниках» полностью переработают раздел настроек профиля в мобильных приложениях. Пользователям будет проще найти нужный раздел, а сам интерфейс и описание опций будут понятнее и доступнее.

Ранее «Одноклассники» запустили модель на основе машинного обучения, которая защищает пользователя от общения с нежелательными собеседниками и навязчивых знакомств. Киберсталкеров ограничат в количестве диалогов с незнакомыми им пользователями.