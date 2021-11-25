«Одноклассники» начали помогать пострадавшим от домашнего насилия

Социальная сеть «Одноклассники» разместила на странице авторизации телефон службы доверия для жертв домашнего насилия. Обратившись по нему, пострадавшие смогут получить помощь и психологическую поддержку, сообщает пресс-служба соцсети. Проект запущен совместно с региональным офисом структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии.

В официальной группе в соцсети «ООН-женщины» 5 ноября в 19:00 пройдёт прямой эфир на тему «Агрессия в сети — как женщинами защититься от насилия». Для обсуждения приглашены PR-менеджер социальных проектов VK Мария Соловьёва, юристка Алёна Попова, директор Центра «Насилию.нет» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Анна Ривина, доктор права Халида Ажигулова, фемактивистка Дарига Джанабаева, психолог Рената Трубачева, представительницы структуры «ООН-женщины» Наргис Азизова и Гульназ Имамниязова.

Дискуссия будет посвящена проблеме кибербуллинга, участницы поделятся опытом борьбы с агрессорами и дадут рекомендации по профилактике и противодействию абьюзу. Пользователи смогут задать вопросы в чате.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» удвоят сумму, которую предприниматели потратят на рекламу. Деньги можно потратить на рекламу своей группы, веб-сайта, товаров и услуг в «Одноклассниках», достаточно указать параметры целевой аудитории: возраст, географию, доходы и интересы.