«Одноклассники» начали помогать пострадавшим от домашнего насилия

Социальная сеть «Одноклассники» разместила на странице авторизации телефон службы доверия для жертв домашнего насилия. Обратившись по нему, пострадавшие смогут получить помощь и психологическую поддержку, сообщает пресс-служба соцсети. Проект запущен совместно с региональным офисом структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии.
В официальной группе в соцсети «ООН-женщины» 5 ноября в 19:00
Дискуссия будет посвящена проблеме кибербуллинга, участницы поделятся опытом борьбы с агрессорами и дадут рекомендации по профилактике и противодействию абьюзу. Пользователи смогут задать вопросы в чате.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» удвоят сумму, которую предприниматели потратят на рекламу. Деньги можно потратить на рекламу своей группы, веб-сайта, товаров и услуг в «Одноклассниках», достаточно указать параметры целевой аудитории: возраст, географию, доходы и интересы.