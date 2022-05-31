«Одноклассники» и ЦБ расскажут, как защититься от финансовых мошенников

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

«Одноклассники» и проект «Финансовая культура» от Центробанка подготовили серию материалов, которые помогут россиянам обойти уловки финансовых мошенников. Например, состоится прямой эфир с экспертом Банка России, также для пользователей подготовят образовательные публикации и интерактивный квиз, сообщает пресс-служба соцсети.

Начиная с 31 мая, в группе проекта появится серия образовательных публикаций от экспертов и интерактивный квиз «Смогут ли вас обмануть мошенники?». Интерактивный квиз поможет проверить себя на бдительность и, благодаря содержащимся пояснениям, вооружиться новыми знаниями по борьбе с мошенниками, — рассказали в «Одноклассниках».

Пресс-служба «Одноклассники»

Кроме этого, 2 июня в соцсети пройдет прямой эфир с директором Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерием Ляхом. Он расскажет пользователям как вовремя распознать пирамиду, можно ли верить обещаниям легкого заработка на рынке Форекс, а также почему опасно брать кредит в нелегальных организациях.

Ранее «Одноклассники» совместно с Российской государственной детской библиотекой провели интерактивную викторину по русским сказкам в преддверии «Библионочи». Также организаторы подготовили прямой эфир об истории крестьянской избы.