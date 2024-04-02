Одноклассник пропавших в Уфе подростков озвучил свою версию случившегося Одноклассник пропавших в Уфе подростков предположил, что они могли погибнуть

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Пропавшие в Уфе двое подростков, поиски которых ведутся с 30 марта, были друзьями и увлекались походами, рассказал в беседе с NEWS.ru их одноклассник. По словам школьника, его товарищи сказали всем, что пойдут на прогулку с родителями, но в итоге ушли вдвоем. Мальчик не исключил, что подростков может уже не быть в живых.

Оба мальчика учились в моей школе, один ушел после пятого класса в другую [школу], второй остался. Они были друзьями, увлекались походами. Хотели пойти гулять, всем сказали, что пойдут с родителями, но в итоге ушли одни. Мама одного из ребят рассказывала, что сын был очень послушным и честным с ней. Скорее всего, их убили или они утонули, — заявил школьник.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту исчезновения в Уфе подростков 13 и 14 лет. Как установило следствие, мальчики вышли из дома в направлении лесного массива вблизи детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь. В ходе поисков около реки Белой были обнаружены их рюкзаки. Позднее спасатели нашли сапог, который, предположительно, принадлежит одному из пропавших.

Ранее в Санкт-Петербурге за одни сутки бесследно пропали шестеро детей. Среди них было четыре мальчика и две девочки. Возраст пропавших варьируется в пределах от 14 до 17 лет. Родители несовершеннолетних и воспитатели Центра содействия семейному воспитанию обратились с заявлениями к правоохранителям.