Одноклассница рассказала об агрессии расстрелявшего сослуживцев

https://static.news.ru/photo/ddab3b6c-2283-11eb-9320-fa163e074e61_660.jpg Антон Макаров Фото: Типичный Воронеж/vk.com

Бывшая одноклассница 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, который расстрелял сослуживцев под Воронежем, рассказала, что в школе он был тихим и скрытным, никогда не лез первым в драку, но всегда давал сдачи.

Вообще он ходил всегда тихим и сдержанным, но если что-то говорили в его сторону не так, то он начинал агрессировать. В начальной школе он ударил одноклассника стулом по голове. И примерно в 9 классе подрался с мальчиком, который старше его на два или три года, — сообщила девушка изданию «Подъём».

Она полагает, что его нужно было очень сильно довести до того, чтобы он устроил стрельбу, поскольку молодой человек никогда не дрался «на пустом месте».

Утром 9 ноября Макаров на аэродроме Балтимор убил офицера топором, завладел оружием, а затем расстрелял троих сослуживцев, двое из них погибли. По предварительной версии, основной причиной преступления стал нервный срыв. Никакого физического конфликта 9 ноября и в предшествующий период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было, сообщили журналистам в Западном военном округе (ЗВО). В Воронеже объявлен план «Перехват».

Как писал NEWS.ru, устроивший стрельбу срочник учился в местном институте МВД, но из-за драк с однокурсниками его отчислили. Об этом заявил его одногруппник. Он затруднился сказать, были ли конфликтные ситуации следствием травли.