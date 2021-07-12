Одноклассница раскрыла черты характера ученика, поправившего Путина

Одноклассница Никанора Толстых, который во время открытого урока во Владивостоке поправил оговорку президента Владимира Путина, поделилась подробностями его биографии. Об этом сообщает KP.RU. Девушка назвала Никанора активным и ответственным парнем.

Я училась с Никанором до десятого класса. Он добрый и ответственный. Он всегда проявлял активность во всех мероприятиях, показывал себя как настоящий активист. Трудолюбивый, всегда помогал в вопросах учёбы, — рассказала девушка.

Она также отметила, что Толстых очень любит историю и всегда «готов рассказать тему вперёд учителя». Его избрали президентом школы, а отношения с директором школы у него хорошие.

Ранее ученик школы № 35 из Воркуты Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина из-за допущенной им исторической неточности. Он решился на это из-за наглости, считает директор школы Юлия Рябцева. Она сказала, что не решилась бы на подобный поступок в своём возрасте. Но это понимание приходит с годами. Она также добавила, что Никанор в школе «звезда» и занимает активную гражданскую позицию.