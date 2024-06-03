Одной категории россиянок могут сократить рабочую неделю В ГД внесут законопроект о сокращении рабочей недели для женщин с двумя детьми

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В Госдуму планируют внести законопроект об установлении для женщин с двумя и более детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов, сообщает ТАСС. Над инициативой работает группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. То есть время их работы составит 39 часов в неделю, — говорится в документе.

Изменения, как предполагается, будут внесены в Трудовой кодекс. Новая норма будет действовать, если меньшая продолжительность недели работника не предусмотрена федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что многодетные матери в России, которые воспитали троих детей до восьми лет, имеют право выйти на пенсию на три года раньше установленного законодательством возраста. Она уточнила, что сроки могут сократиться еще сильнее, если женщина родила четырех и более младенцев.

Президент РФ Владимир Путин до этого выразил уверенность, что семьи, в которых растут трое или даже больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России. Глава государства подчеркнул, что страна уже движется в этом направлении.