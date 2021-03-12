Одной из задержанных на форуме в Москве стала подросток

https://static.news.ru/photo/f8b10408-83f1-11eb-9aeb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская подтвердила, что на форуме «Объединённых демократов» задержали девочку-подростка.

Ранее ряд Telegram-каналов написали, что среди задержанных была 14-летняя девочка и к ней отказываются пускать отца.

Информацию о том, что девочку задержали, подтверждаю, да, это так. По поводу её отца выясняю. Ситуацию держу на контроле, — сказала РИА Новости детский омбудсмен.

Форум «Муниципальная Россия», который проводил проект «Объединённые демократы», проходил в отеле «Измайлово». Прибывшие правоохранители заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Форум должен был проходить в течение двух дней, 13 и 14 марта. По словам организаторов, на участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников.

Как передавал NEWS.ru, среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.