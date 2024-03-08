Одного из гостей «голой» вечеринки наказали рублем Участник «голой» вечеринки Слава Crazysuka получил штраф за пропаганду ЛГБТ

Фото: Социальные сети

Блогер Слава Crazysuka

Издание «Газета.Ru» сообщает, что одному из гостей «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой блогеру Славе Crazysuka назначили административное наказание. По данным издания, его оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Размер штрафа не уточняется.

Блогер посетил мероприятие, которое состоялось в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Помимо него на вечеринке было большинство звезд российского шоу-бизнеса, среди которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Асти и многие другие.

Ранее рэпер VACIO (Николай Васильев), который прославился в Сети костюмом из одного носка на гениталиях, принес извинения за участие в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в «такое тяжелое время для страны». Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает ЛГБТ.

После вечеринки в клубе «Мутабор» VACIO был отправлен под административный арест на 15 суток. По истечении срока он вновь был задержан на выходе из спецприемника. Полицейские обосновали второй арест музыканта, которого повторно посадили на 10 суток, тем, что он ругался матом на выходе из ОВД. По версии правоохранителей, музыкант не реагировал на требования остановить нецензурную брань около отделения полиции.