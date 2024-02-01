«Одним словом — колонизаторы»: Сладков назвал общих врагов Африки и России Сладков: Африка готова принять русских, так как у нас общие враги

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Африка готова принять русских ментально, поскольку у жителей континента общие враги с Россией, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По словам журналиста, он объездил все военные заведения Зимбабве и везде его принимали как своего.

Африка готова нас принять, ментально. У нас же общие враги. Перечислить? Британцы, американцы, немцы, французы, португальцы, испанцы, одним словом — колонизаторы. <...> Разве не одни и те же страны стремились и стремятся нас поработить? — написал Сладков.

По словам Сладкова, он был в разных частях Африки и везде благожелательно относятся к русским. Он высказал мнение, что если заходить на континент с конкретными проектами и «дружить против Запада», то это может принести успех.

Ранее Сладков отмечал, что Африка становится «прохладной» для ЕС и «теплой» для России. Он объяснял это тем, что Россия «отвечает за свои действия и слова» и выполняет все договоренности, в том числе устные. По словам военкора, США, Великобритания и Европа никогда не отличались ответственным исполнением обязательств.

В июле 2023 года в рамках саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге представителям 49 стран континента были представлены новейшие образцы российского вооружения и военного обмундирования. Выставка была организована корпорацией «Ростех».