Одна категория россиян может получить освобождение от транспортного налога В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога

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ЛДПР вносит на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому владельцы авто, воспитывающие трех и более детей, будут освобождены от уплаты транспортного налога, сообщает ТАСС. Также авторы проекта предложили освободить от уплаты налога родителя, который растит в одиночку одного ребенка или нескольких.

Предложенные изменения касаются владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Предполагается, что такие меры улучшат благосостояние многодетных семей и семей с единственным родителем.

Принятие предлагаемого законопроекта позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель, — отметили авторы документа.

Также глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ законопроект о снижении транспортного налога для определенной категории лиц. В случае одобрения законопроекта владельцы автомобилей, мотоциклов или мотороллеров, не нарушавшие правила дорожного движения (ПДД) в течение календарного года, получат преференции и будут оплачивать лишь 50% от установленной налоговой ставки на свое транспортное средство.