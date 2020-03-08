https://static.news.ru/photo/f3d1993e-620a-11ea-8e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три пациента, заразившиеся коронавирусом в Москве за последние сутки, находятся в удовлетворительном состоянии. Их лечат в стационаре, рассказали представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

У двоих пациентов заболевание проходит в лёгкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей. Все пациенты получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, — передаёт ТАСС.

Всего в мегаполисе подтверждены 9 случаев заболевания. Накануне одного гражданина выписали после полного выздоровления. На 9 марта 2020 года в РФ официально зарегистрировано 20 случаев инфицирования

Вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время недуг поразил граждан 101 страны. За последние сутки первые случаи заражения зафиксировали в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у жительницы Саратова, которая была госпитализирована после прибытия из Китая с симптомами ОРВИ, не нашли признаков коронавируса.