https://static.news.ru/photo/2a56c3f0-d9fb-11e9-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/News.ru

На Старой площади в центре столицы 18 сентября начались одиночные пикеты в поддержку приговорённого к трём с половиной годам заключения актёра Павла Устинова. Артиста обвиняют в насилии над сотрудником Росгвардии. О начале пикетов передаёт РБК.

Отмечается, что по версии следствия, молодой человек принимал участие в несогласованной акции 3 августа, а при задержании оказал сопротивление и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа.

Суд начал и закончил рассматривать дело Устинова 12 сентября. Обвиняемый вину не признал, сказав, что в митинге не участвовал, а просто проходил мимо. Прокурор запрашивала для Устинова шесть лет колонии.

Как ранее сообщал News.ru, 16 сентября Тверской суд признал Устинова виновным и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Днём позже актёрское сообщество начало кампанию в поддержку артиста: многие публичные люди стали публиковать ролики в соцсетях.