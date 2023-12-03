Одиночество — сволочь: почему число одиноких резко растет, чем это опасно Психолог Наумова: одинокие люди страдают нарушением памяти, заболеваниями сердца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет одиночество одной из глобальных проблем человечества. По статистике, число одиноких людей в последние годы резко выросло, в том числе в России. Почему всё больше людей становятся одинокими, чем одиночество опасно для здоровья — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян сегодня одиноки

Согласно последней переписи населения, почти половина граждан РФ одиноки. Почти за 30 лет количество таких россиян увеличилось вдвое: в 2021-м Росстат насчитал около 27,6 млн.

Согласно данным на 2019 год, в России было около 9 млн одиноких пенсионеров. Один из сервисов онлайн-знакомств недавно провел опрос среди других возрастных категорий. В нем приняли участие почти 1700 граждан РФ. 54% из них в последние полгода чувствовали себя одиноко. 20% мужчин признались, что им тяжело жить без пары, тот же ответ дали 11% женщин.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему люди становятся одинокими

По мнению психолога и коуча Александра Кичаева, количество одиноких людей растет из-за развития интернет-технологий. Как он отметил в разговоре с NEWS.ru, жизнь в соцсетях играет большую роль.

«Если раньше была прямая коммуникация, то сейчас все это онлайн, где идет четкое разделение по интересам, возможностям. То есть полноценного общения нет», — объяснил собеседник.

По мнению Кичаева, сейчас люди живут в «век интроверсии». Во время глобальной геополитической нестабильности возникает базовое недоверие к миру, и одиночество становится одним из способов защитить себя, добавил психолог.

Социолог и социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с NEWS.ru назвал другую причину одиночества современных людей. По его мнению, это связано с ростом экономического благополучия.

«Сегодня сложилась такая ситуация, когда человек может быть одиноким, не опасаясь, что в ближайшее время всё накроется медным тазом. Люди, гоминиды, — изначально стадные животные, потому что в стаде проще защищаться. А смысл семьи был в том, чтобы облегчить заботу о потомстве. Люди были вынуждены жить вместе», — пояснил специалист.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему мужчины переносят одиночество тяжелее женщин

По мнению Рощина, мужчины переносят одиночество труднее женщин из-за особенностей физиологии.

«Мужчина, который пребывает в крайней форме одиночества — живет один, не имеет даже временных партнерш, не занимается сексом, — испытывает, что называется, сильную фрустрацию. Внутренние инстинктивные программы бунтуют», — сказал социолог.

Кичаев привел другие доводы. «Уходят маскулинность, ощущение лидерства. А женщины, наоборот, все чаще начинают лидировать и в отношениях, и в социуме в целом. То есть, может быть, из-за ощущения того, что гендерная задача мужчины не выполняется, создается чувство неполноценности, неуверенности, одиночества. Он больше не может самоутверждаться так, как раньше», — сказал эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Женщины переносят одиночество легче в силу биологических причин, объяснил Рощин.

«Генетическая программа, заложенная в них, не требует совокупляться с как можно большим количеством мужчин. Их задача состоит в том, чтобы выносить и воспитать потомство. Им достаточно, чтобы программа была выполнена хотя бы в минимальном объеме», — считает психолог.

Как одиночество сказывается на здоровье

Согласно исследованиям, одинокие люди чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем. ВОЗ утверждает, что недостаток социального взаимодействия может быть опаснее для организма, чем курение, злоупотребление алкоголем или ожирение.

По данным исследования, одинокие люди на 30% чаще рискуют столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в пожилом возрасте у них на 42% чаще развивается деменция. По сравнению с людьми в паре они больше испытывают стресс, у них на 15% выше риск умереть от онкологических заболеваний.

«У [одинокого] человека развивается целый ряд заболеваний, страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга. <...> Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память. Может даже развиться болезнь Альцгеймера», — отметила в разговоре с NEWS.ru психолог Наталья Наумова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По ее мнению, проблемы ментального характера могут возникнуть из-за того, что человек переживает и всё хранит в себе. Как добавила Наумова, повышенный стресс заставляет людей злоупотреблять алкоголем и вредной пищей. Это может привести к другим проблемам со здоровьем и ускоренному старению.

Психолог Александр Кичаев согласен с этим утверждением, но, по его мнению, одиночество «может быть не причиной, а следствием». Он подчеркнул, что это касается людей со сложным характером.

«Есть так называемые психосоматические расстройства. Если человек злой, у него нередко страдает желудочно-кишечный тракт. Какие-то установки, комплексы сказываются на теле. Позитивные люди живут дольше, у них больше друзей. А вот люди, которые воспринимают мир с опаской и даже с неприятием, — наоборот», — заметил психолог.

Правда ли, что одинокие люди живут меньше

Считается, что состоящие в отношениях люди живут дольше одиночек. В 2020 году американские ученые изучили данные 164,5 тыс. человек в возрасте от 65 до 85 лет и подтвердили это в очередной раз.

Средняя продолжительность жизни женатых мужчин на 2,2 года больше, чем неженатых. У женщин разница составила 1,5 года в пользу замужних. Аналогичная ситуация и с продолжительностью активной жизни: у женатых мужчин она на 2,4 года больше, у замужних женщин — на два.

Как говорится в одном исследовании, уровень здоровья в парах, состоящих в браке, в среднем выше. Авторы статьи утверждают, что люди в отношениях выбирают более качественную еду, но реже занимаются спортом, поэтому у них может быть лишний вес.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья обеспечивает людям больший комфорт, позволяет лучше удовлетворять свои потребности, что влияет на продолжительность жизни, отмечает Алексей Рощин.

«В усредненном масштабе жизнь семейных людей более упорядоченная, организованная и структурированная, чем у одиноких. А беспорядочность и нарушения различных режимов (например, сна. — NEWS.ru) не способствуют долголетию», — подытожил социолог.

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