Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет одиночество одной из глобальных проблем человечества. По статистике, число одиноких людей в последние годы резко выросло, в том числе в России. Почему всё больше людей становятся одинокими, чем одиночество опасно для здоровья — в материале NEWS.ru.
Сколько россиян сегодня одиноки
Согласно последней переписи населения, почти половина граждан РФ одиноки. Почти за 30 лет количество таких россиян увеличилось вдвое: в 2021-м Росстат насчитал около 27,6 млн.
Согласно данным на 2019 год, в России было около 9 млн одиноких пенсионеров. Один из сервисов онлайн-знакомств недавно провел опрос среди других возрастных категорий. В нем приняли участие почти 1700 граждан РФ. 54% из них в последние полгода чувствовали себя одиноко. 20% мужчин признались, что им тяжело жить без пары, тот же ответ дали 11% женщин.
Почему люди становятся одинокими
По мнению психолога и коуча Александра Кичаева, количество одиноких людей растет из-за развития интернет-технологий. Как он отметил в разговоре с NEWS.ru, жизнь в соцсетях играет большую роль.
«Если раньше была прямая коммуникация, то сейчас все это онлайн, где идет четкое разделение по интересам, возможностям. То есть полноценного общения нет», — объяснил собеседник.
По мнению Кичаева, сейчас люди живут в «век интроверсии». Во время глобальной геополитической нестабильности возникает базовое недоверие к миру, и одиночество становится одним из способов защитить себя, добавил психолог.
Социолог и социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с NEWS.ru назвал другую причину одиночества современных людей. По его мнению, это связано с ростом экономического благополучия.
«Сегодня сложилась такая ситуация, когда человек может быть одиноким, не опасаясь, что в ближайшее время всё накроется медным тазом. Люди, гоминиды, — изначально стадные животные, потому что в стаде проще защищаться. А смысл семьи был в том, чтобы облегчить заботу о потомстве. Люди были вынуждены жить вместе», — пояснил специалист.
Почему мужчины переносят одиночество тяжелее женщин
По мнению Рощина, мужчины переносят одиночество труднее женщин из-за особенностей физиологии.
«Мужчина, который пребывает в крайней форме одиночества — живет один, не имеет даже временных партнерш, не занимается сексом, — испытывает, что называется, сильную фрустрацию. Внутренние инстинктивные программы бунтуют», — сказал социолог.
Кичаев привел другие доводы. «Уходят маскулинность, ощущение лидерства. А женщины, наоборот, все чаще начинают лидировать и в отношениях, и в социуме в целом. То есть, может быть, из-за ощущения того, что гендерная задача мужчины не выполняется, создается чувство неполноценности, неуверенности, одиночества. Он больше не может самоутверждаться так, как раньше», — сказал эксперт.
Женщины переносят одиночество легче в силу биологических причин, объяснил Рощин.
«Генетическая программа, заложенная в них, не требует совокупляться с как можно большим количеством мужчин. Их задача состоит в том, чтобы выносить и воспитать потомство. Им достаточно, чтобы программа была выполнена хотя бы в минимальном объеме», — считает психолог.
Как одиночество сказывается на здоровье
Согласно исследованиям, одинокие люди чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем. ВОЗ утверждает, что недостаток социального взаимодействия может быть опаснее для организма, чем курение, злоупотребление алкоголем или ожирение.
По данным исследования, одинокие люди на 30% чаще рискуют столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в пожилом возрасте у них на 42% чаще развивается деменция. По сравнению с людьми в паре они больше испытывают стресс, у них на 15% выше риск умереть от онкологических заболеваний.
«У [одинокого] человека развивается целый ряд заболеваний, страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга. <...> Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память. Может даже развиться болезнь Альцгеймера», — отметила в разговоре с NEWS.ru психолог Наталья Наумова.
По ее мнению, проблемы ментального характера могут возникнуть из-за того, что человек переживает и всё хранит в себе. Как добавила Наумова, повышенный стресс заставляет людей злоупотреблять алкоголем и вредной пищей. Это может привести к другим проблемам со здоровьем и ускоренному старению.
Психолог Александр Кичаев согласен с этим утверждением, но, по его мнению, одиночество «может быть не причиной, а следствием». Он подчеркнул, что это касается людей со сложным характером.
«Есть так называемые психосоматические расстройства. Если человек злой, у него нередко страдает желудочно-кишечный тракт. Какие-то установки, комплексы сказываются на теле. Позитивные люди живут дольше, у них больше друзей. А вот люди, которые воспринимают мир с опаской и даже с неприятием, — наоборот», — заметил психолог.
Правда ли, что одинокие люди живут меньше
Считается, что состоящие в отношениях люди живут дольше одиночек. В 2020 году американские ученые изучили данные 164,5 тыс. человек в возрасте от 65 до 85 лет и подтвердили это в очередной раз.
Средняя продолжительность жизни женатых мужчин на 2,2 года больше, чем неженатых. У женщин разница составила 1,5 года в пользу замужних. Аналогичная ситуация и с продолжительностью активной жизни: у женатых мужчин она на 2,4 года больше, у замужних женщин — на два.
Как говорится в одном исследовании, уровень здоровья в парах, состоящих в браке, в среднем выше. Авторы статьи утверждают, что люди в отношениях выбирают более качественную еду, но реже занимаются спортом, поэтому у них может быть лишний вес.
Семья обеспечивает людям больший комфорт, позволяет лучше удовлетворять свои потребности, что влияет на продолжительность жизни, отмечает Алексей Рощин.
«В усредненном масштабе жизнь семейных людей более упорядоченная, организованная и структурированная, чем у одиноких. А беспорядочность и нарушения различных режимов (например, сна. — NEWS.ru) не способствуют долголетию», — подытожил социолог.
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