Один рецепт — миллион лайков! Самый вкусный цветаевский пирог с яблоками!

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Готовим цветаевский яблочный пирог — нежность в каждом кусочке! Этот пирог — легенда советской кухни, где тонкие ломтики яблок утопают в нежнейшем сливочном креме. Секрет его популярности — контраст хрустящей основы и тающей фруктовой начинки.

Приготовьте песочное тесто: смешайте 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 2 ст. л. сметаны и щепотку соли. Раскатайте, выложите в форму с бортиками, сделайте проколы вилкой. Для начинки нарежьте 3 крупных яблока тонкими дольками, выложив на тесто веером.

Взбейте 200 г сметаны с 1 яйцом и 150 г сахара, добавьте 2 ст. л. муки. Залейте яблоки кремом. Выпекайте 40 минут при 180 °C до золотистого оттенка.

Совет: дайте пирогу полностью остыть — так крем загустеет и раскроет вкус. Посыпьте корицей перед подачей.

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