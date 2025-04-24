Один рецепт — миллион лайков! Минтай в сырном кляре на сковороде за полчаса

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Минтай в сырном кляре

Готовим филе минтая в сырном кляре — хрустящее удовольствие за 20 минут! Этот рецепт превращает нежное филе минтая в настоящий деликатес — под золотистой сырной корочкой скрывается сочная рыба с изумительным вкусом. Идеальный вариант для быстрого ужина без лишних хлопот.

Нарежьте 500 г филе минтая порционными кусочками, посолите и поперчите. Для кляра смешайте 100 г тертого сыра (пармезан или чеддер), 2 яйца, 3 ст. л. муки и щепотку паприки — масса должна напоминать густую сметану. Обмакните каждый кусочек рыбы в кляр и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.

Секрет успеха: не переворачивайте рыбу слишком рано — дайте кляру схватиться, иначе он может отстать. Подавайте сразу с долькой лимона и зеленым салатом. Сырный кляр создает аппетитную хрустящую оболочку, сохраняя сочность рыбы внутри.

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