https://static.news.ru/photo/606f0b86-6471-11ea-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из пациентов, у которого официально подтверждён диагноз коронавирус, находится в реанимации московской больницы. Об этом сообщил главврач медцентра в Коммунарке, где наблюдают инфицированных.

Сегодня у нас на лечении и наблюдении находится 240 пациентов, из них с клинико-лабораторной картиной внебольничной пневмонии — 36, с подтверждённым CoV — 5, один из них в отделении реанимации, его состояние стабильное, дыхание самостоятельное, — сообщил Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что пациентами клиники на сегодняшний день являются все, кто имеет симптомы ОРВИ и приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее СМИ сообщили о смерти 75-летнего мужчины, госпитализированного в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. По некоторым сведениям, пациент вернулся из Италии в середине февраля, писал NEWS.ru.