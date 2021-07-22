Один из подозреваемых в коррупции сотрудников УГИБДД впал в кому

Один из сотрудников УГИБДД Ставрополья, задержанных по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, доставлен в больницу. Он находится в коме, сообщил в своём Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Единственная точка «включения» краевых структур в эту историю — медицинская. Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме, — рассказал Владимиров.

Губернатор заявил, что не видит смысла добавлять что-то к комментариям и информации правоохранительных органов, они проводят все необходимые действия. Фигуранты дела, которые будут признаны виновными, ответят перед законом, считает Владимиров.

Ранее сообщалось, что в рамках дела Сафонова в Москве был задержан заместитель главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Ткаченко. Его подозревают в коррупции.