Один из любимых курортов россиян обещают открыть в августе

https://static.news.ru/photo/3cceb582-c983-11eb-acb3-96000091f725_660.jpg Бали. Индонезия Фото: pixabay

Российских туристов могут пригласить посетить Бали уже в конце лета. В августе при должных темпах вакцинации в Индонезии, курорты будут открыты, сообщила газета «Известия» со ссылкой на министра торговли Индонезии Мухаммада Лютфи.

Речь идёт только о россиянах, которые сами сделают прививку, уточнил чиновник. Сейчас в Индонезии идёт активная прививочная кампания, как только вакцинируют всех — а этого около двух миллионов граждан — в страну пустят туристов.

Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию, и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе, — заявил министр.

Он уверен, что проблем с вакцинацией местного населения не будет, потому что в распоряжении медицинских учреждений страны более 75 миллионов доз препарата. Кроме того, туристы при желании смогут получить укол прямо на острове, если захотят. В этом концепция защиты населения правительства Индонезии.

Лютфи отметил, что туризм — второй по величине источник дохода страны. Эта сфера уступает только нефтяной промышленности.

С 10 июня Россия официально возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиационное сообщение ещё с восемью странами. С сегодняшнего дня российские перевозчики смогут осуществлять прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Кроме того, возможно чартерное авиасообщение с Албанией.