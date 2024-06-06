Один документ позволит студентам устроится на работу до получения диплома Минобрнауки: документ о квалификации будут выдавать студентам до получения дипло

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что планируется выдавать документ о квалификации в новой системе высшего образования студентам до получения диплома, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. Так учащийся сможет устроиться на работу. Министр подчеркнул, что соответствующий разговор ведется с законодателями.

Чтобы документ о получении дополнительной квалификации вам давали не после документа о высшем образовании, а во время обучения в вузе. И, получив такой документ, вы можете работать уже в университете будучи, — уточнил Фальков на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее глава Минобрнауки заявил, что с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр». Выступая на пленарном заседании Госдумы Фальков отметил, что образование будет разделяться на высшее и высшее специализированное. Магистратура останется, но будет «совершенно иной», констатировал министр.

Депутат Госдумы Анна Кузнецова на полях ПМЭФ высказалась о будущем детей и традиционных ценностях в России. По ее словам, юные россияне будут специалистами в разных отраслях и добьются успехов. Однако на вопрос, как создать счастливую семью, придется отвечать самим носителям традиционных ценностей.