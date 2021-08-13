Один человек погиб в результате перестрелки на западе Москвы

На западе Москвы произошла перестрелка между двумя группами уроженцев кавказских республик. В результате один человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Московский Комсомолец».

Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 августа на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, с одной стороны в перестрелке участвовали пять-шесть человек, а с другой — два-три. Огонь вёлся из четырёх пистолетов. Жертвой перестрелки стал 28-летний Гасан Абдуллаев из Махачкалы

По факту произошедшего главк СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся действия, направленные на розыск причастных к перестрелке, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе два местных жителя устроили дуэль с использование огнестрельного оружия. Один из них получил ранение в грудь, другой — в ногу и пах. Оба госпитализированы.