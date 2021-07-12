«Одевать» или «надевать?: Лоза раскритиковал правила русского языка

Известный певец Юрий Лоза подвёрг критике правила русского языка. Он не понимает, когда нужно использовать глагол «одевать», а когда «надевать». Об этом артист написал на своей странице «ВКонтакте».

Лоза отметил, что часто обращается за помощью к жене, которой «каким-то непостижимым образом» удалось в этом разобраться. Сам Лоза признал, что его учить не надо, так как ему не помогли не учебники, ни энциклопедия. Он так ничего и не понял.

Почему нельзя было обойтись одним «одеваю», ведь это производное от «одежды», тогда как в слове «надеваю» первые четыре буквы сразу же просят продолжения «надеюсь», — написал музыкант.

Лоза предположил, что такие правила «придумали специально, чтобы капризным музыкантам жизнь медом не казалась».

Ранее сообщалось, что профессию учителя можно сделать престижной, подняв работникам образования зарплату. Им не должно быть неудобно перед учениками, которые смотрят на них, как на нищебродов. Об этом NEWS.ru заявил певец и композитор Юрий Лоза.

По его словам, родители доверяют детей работникам образования, поэтому нужно, чтобы эти люди относились с любовью к своей работе. А сделать это не получится, если учитель получает маленькую зарплату.Певец убеждён, что школа должна заниматься воспитанием детей и передавать им определённые ценности: учить их разумному, доброму, вечному. Лоза подчеркнул, что нельзя воспитание сваливать только на родителей.