«Одержим бесами»: Собчак ответила на монолог Соловьева о Екатеринбурге Собчак в шутку призвала «изгнать бесов» из Соловьева после монолога о жителях Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак заявила, что телеведущий Владимир Соловьев «одержим бесами», после того как ее коллега в прямом эфире назвал «сатанинскими выродками» жителей Екатеринбурга. В своем Telegram-канале она в шутку предложила провести обряд экзорцизма с участием ее коллеги. По ее мнению, святая вода тоже может помочь.

Мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен обряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю, там, осиновый кол про запас. Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов, — написала Собчак.

Ранее Соловьев вновь обругал жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В эфире своего шоу он назвал их «мразями», «бесами» и «сатанистами». Также Соловьев призвал «город славный» сбросить «ройзманщину», намекая на влияние бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, обвиненного в дискредитации ВС РФ. Ведущий напомнил, что уже говорил горожанам, что среди них «ходят бесы».

До этого 21-летняя студентка с псевдонимом Яна Кэт, станцевавшая тверк рядом с Ельцин Центром в Екатеринбурге, призналась, что боится Соловьева. В разговоре с журналистами танцовщица подчеркнула, что ей бы не хотелось, чтобы информация о перформансе дошла до телеведущего, который ранее уже раскритиковал других екатеринбургских танцоров из лицея № 12, а также известен своей нелюбовью к самому городу.