Очевидец снял первые секунды атаки на «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые секунды атаки террористов на «Крокус» попали на видео. Кадры от очевидца опубликовал Telegram-канал Mash. На них видно, как предполагаемые участники атаки подъезжают к главному входу в здание.

Боевики паркуются и, выйдя из машины, сразу открывают огонь по людям.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что все задержанные предполагаемые террористы, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле», не имели российского гражданства. Сейчас миграционные подразделения МВД России совместно с ФСБ проверяют законность нахождения на территории РФ всех задержанных, добавила она.

В Следственном комитете России сообщили, что число погибших в результате теракта достигло 133 человек. Пострадали 154 человека.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам в связи с терактом в «Крокусе» заявил, что все четверо исполнителей теракта при попытке скрыться направлялись в сторону Украины. По словам главы государства, украинская сторона подготовила террористам окно для перехода границы. Однако все они были задержаны.