Очевидец рассказал о последствиях предполагаемой атаки БПЛА на Петербург Появилось видео склада с выбитыми окнами рядом с заводом «Невский мазут»

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Житель Санкт-Петербурга, работающий на складе вблизи завода «Невский мазут», который предположительно подвергся атаке БПЛА, рассказал, что в здании где он трудится выбиты окна, а также повсюду валяются осколки, кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам очевидца, он проснулся от того, что «здание затряслось», потому что в него что-то влетело.

Меня до сих пор трясет, — поделился петербуржец.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что жители Петербурга проснулись ночью от грохота. По данным «Фонтанки», примерно на 20 минут раньше звук также слышали жители деревни Пухолово в Кировском районе Ленобласти. Издание также отметило, что жители в Московском, Центральном и Невском районах Петербурга рассказывали, как у них дребезжали окна.

После этого в Сети появилось видео яркой вспышки в ночном небе над троллейбусным парком нефтебазы. «Фонтанка» пишет, что камеры, предположительно, зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата. По данным издания, после этого на предприятии загорелись цистерны. В публикации говорится, что на место прибыли расчеты МЧС, пожар был потушен. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.