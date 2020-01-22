Мужчину, прилетевшего в Санкт-Петербург из Шанхая увезла карета скорой помощи с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом телеканалу «360» рассказал очевидец.
Свидетель сообщил, что при попытке запечатлеть происходящее на камеру, у него чуть не отобрали телефон. Также он предположил, что заболевший мужчина — китаец.
Как ранее писал NEWS.ru, прибывший из Шанхая авиапассажир, которого госпитализировали в инфекционную больницу из петербургского аэропорта Пулково, обратился за медицинской помощью сам из-за высокой температуры. У него подозревают ОРВИ, окончательный диагноз пока не поставлен.
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