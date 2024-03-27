Очевидец раскрыл неожиданную причину драки в автобусе в Зеленограде Очевидец: драка с мигрантом в Зеленограде произошла из-за теракта в «Крокусе»

В Зеленограде произошла драка в автобусе из-за споров о теракте в «Крокус Сити Холле», один из участников потасовки получил травму головы, сообщает Telegram-канал «Подъем». По предварительным данным, инцидент произошел в автобусе 400Т и продолжился рядом с остановкой на Заводской улице. Между тем очевидец схватки заявил, что мигрант, ранивший участника драки, просто не выдержал оскорблений.

Как сообщается, двое мужчин стали предъявлять претензии мигранту по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» и оскорбили его, после чего тот не выдержал и ударил одного из мужчин предметом, похожим на баллончик. В результате у пострадавшего произошло рассечение кожи на голове. В ГУ МВД сообщили, что пострадавший получил медицинскую помощь, напавший на него мигрант задержан.

Между тем очевидец конфликта по имени Игорь раскрыл неожиданную причину драки в разговоре с NEWS.ru, заявив, что мигрант никого не трогал. По его словам, он сел с другом в автобус и услышал, как молодой человек азиатской внешности и русский парень говорят о событиях в «Крокусе». В какой-то момент между ними завязалась драка, и водитель автобуса открыл двери. Выйдя на улицу, мигрант кинул какой-то баллон в мужчину, и у него пошла кровь. В ответ раненый достал нож и напал на обидчика.

Как я понял в итоге, русский парень докопался до другого, заявил, что его нация виновна в теракте, и что он каким-то образом тесно связан с ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Вот нерусский парень и не стерпел. Я бы хотел за него заступиться, потому что его задержали сотрудники полиции. Но по факту он не виновен. <...> Я был свидетелем всей ситуации и могу сказать, что человек неславянской внешности никого не трогал, — подчеркнул свидетель драки.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» Россия может столкнуться с угрозой межнациональной розни. По его словам, в российском обществе существует большое раздражение по поводу либеральной миграционной политики в стране: люди считают, что мигранты неподобающе ведут себя и снижают качество жизни.