Очевидцы спустя 27 лет рассказали подробности дела кыштымского карлика Экс-следователь Мокичев: инопланетянин Алешенька мог быть криминальным выкидышем

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Обнаруженное в 1996 году в Челябинской области странное существо, ставшее впоследствии известным как «кыштымский карлик» или «инопланетянин Алешенька», до сих пор остается неразгаданной тайной, пишет LIFE.ru. Спустя 27 лет в беседе с изданием экс-следователь Кыштымского УВД Евгений Мокичев рассказал, что руководство тогда не позволило ему с коллегой официально зарегистрировать рапорт о находке, которая вполне могла оказаться результатом криминального выкидыша.

Выговор нам сделали, начальника нашего взгрели за то, что мы этим делом занялись. Мы говорим: «Так надо разобраться, что это такое. Может, это криминальный выкидыш или еще что?» — «У вас свои дела, занимайтесь своим делом», — рассказал Мокичев.

По его словам, запрет руководства не позволил провести генетическую или криминалистическую экспертизу останков Алешеньки. Однако бывший напарник следователя Владимир Бендлин смог подробно описать, как выглядел кыштымский карлик. Существо имело продолговатый остроконечный череп, напоминающий по форме сложенные лепестки кувшинки или шлем-буденовку анфас и голову с гипертрофированным затылком — в профиль. По верху черепа шел гребень, а через лоб — киль. У существа отсутствовали нос и ушные раковины.

Глазницы большие, расположены прямо над верхней челюстью. Лобная доля преобладает над лицевой, чуть ли не в три раза больше, нижняя челюсть отсутствует, ручки скрещенные, одна на другую положенные, и он иссушен так, что трудно на нем что-то определить, — добавил Бендлин.

Ранее ученые британского Королевского научного сообщества пришли к выводу, что представители внеземных цивилизаций принципиально отказались от общения с землянами и колонизации нашей планеты. По мнению экспертов, инопланетяне не считают нас разумными.