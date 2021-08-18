Очевидцы сообщили о возможном обнаружении беглеца из ИВС в Подмосковье

Очевидцы сообщили о возможном местонахождении последнего из пяти сбежавших заключённых из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Предполагается, что жители Подмосковья заметили самого опасного из беглецов — убийцу «колбасного короля» Александра Мавриди. Об этом пишет «112».

По информации Telegram-канала, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в одной из квартир пятиэтажки в Подольске проживает мужчина, похожий на Мавриди. В настоящее время эта информация проверяется. Если будет установлено, что жильцом квартиры является именно беглый заключённый, его задержат.

До этого МВД России объявило вознаграждение в один миллион рублей за информацию о местонахождении убийцы «колбасного короля».

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. По предварительной информации, они скрутили замки гаечным ключом и вышли через заднюю дверь режимного объекта. Задержаны уже четверо из беглецов. Последний, Александр Мавриди, пока на свободе.