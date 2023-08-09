Очевидцы сняли на видео момент взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Валерия Кузнецова/ТАСС

Очевидцы поделились видео момента взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. На кадрах с камеры наружного наблюдения показан мощный выброс дыма вперемешку с пламенем.

После грохота взрыва у машин на стоянке сработала сигнализация.

Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе, специализирующемся на выпуске оптических приборов для силовых структур, промышленности и учреждений здравоохранения. Очевидцы утверждают, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Над самим предприятием поднялся высокий столб дыма. Точная причина взрыва неизвестна, однако предполагается, что предприятие мог атаковать беспилотный летательный аппарат. Минобороны России эту информацию пока не прокомментировало.

Позднее представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, беспилотник не является причиной взрыва на предприятии. По словам представителей ведомства, происшествие произошло на складе с пиротехникой. При этом жители Сергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда.

В целях обеспечения безопасности рабочих на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.