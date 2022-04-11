Очевидцы рассказали подробности взрыва газа в жилом доме в Ступино

В подмосковном Ступино после взрыва газа из пятиэтажного дома выбежала горящая женщина, рассказал «Газете.Ru» житель соседнего дома Александр. По его словам, ударная волна была такой силы, что в его квартире даже заклинило дверь.

Как рассказал мужчина, он услышал звук взрыва рано утром, когда ещё спал.

Я живу в доме напротив, спал в тот момент, но взрыв был ужасный: окно нараспашку, сетку выбило. Даже из комнаты не сразу вышел — дверь заклинило от взрывной волны. По словам очевидцев, на улицу после взрыва выбежала женщина, вся в огне. Кто рассказывал, был в ужасе, — сообщил он.

По словам Александра, что дальше стало с женщиной, он не знает.

Другая местная жительница рассказала, что она проснулась из-за того, что её дом содрогнулся. Сейчас всех жителей пострадавшего дома эвакуировали. Первыми приехали сотрудники Росгвардии. Они сразу отключили свет и стали помогать людям.

Самыми последними приехали «Мособолгаз», хотя, по идее, должны были приехать раньше, потому что именно они отключают газ, и тогда можно проводить работы, — пояснила женщина.

Взрыв произошёл утром 11 апреля в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Предварительной причиной ЧП в МЧС назвали утечку газа из-за неисправности газового оборудования. Количество пострадавших в результате взрыва уточняется, два человека погибли. После взрыва обрушились внешние панели дома на четвёртом и пятом этажах, выбиты окна. Также внутренние разрушения зафиксированы в квартирах со второго по четвёртый этаж. По некоторым данным, под завалами могут оставаться люди.