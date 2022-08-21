Очевидцы рассказали о взрыве автомобиля Дугиной

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Дарья Дугина

Очевидцы рассказали, как в Московской области взорвался автомобиль журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По их словам, хлопок был очень мощным, однако никто не придал ему особого значения, передает РЕН ТВ.

В 21:32 был хлопок. Даже стекла зазвенели. Но я подумал, что это так машина проезжает, глушитель на всю дорогу «взрывается». Я не придал этому значения, — рассказал один из очевидцев.

Другой мужчина рассказал, что взрыв был таким громким, что ему показалось, будто он прозвучал прямо у него за спиной. После этого он вернулся на работу, а о случившемся с Дугиной узнал, только когда уходил домой.

Работаю через дорогу в магазине. После 21:00 пошел покурить, у нас там специальное помещение. Когда курил, услышал сильный такой хлопок, будто за спиной что-то бабахнуло. Особо значения не придал, увидел, что что-то произошло только тогда, когда уже закрывал магазин, — поведал другой.

Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу движения машины сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

В СМИ называют произошедшее покушением. Согласно одной из версии, взрыв автомобиля — это попытка убить не саму журналистку, а ее отца, философа Александра Дугина, считающегося идеологом русского мира. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на виновников смерти политолога. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных за гибель Дугиной террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал журналистку «настоящей русской девушкой».