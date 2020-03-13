https://static.news.ru/photo/13b9590c-6559-11ea-b47e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионка России по ножевому бою Вероника Муха пострадала от падения рекламного щита на входе в торговый центр в Москве. Очевидцы рассказали, что прохожие бросились помогать женщине.

Спортсменка не могла встать самостоятельно, и другим людям пришлось снимать с неё конструкцию, передаёт Life.

Я просто услышала вскрик. Вышла. Кофе пролито, женщина лежала. И с неё поднимали щит, — поделилась очевидица.

Как писал NEWS.ru, 12 марта региональное управление МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о том, что в городе ожидается ветер порывами до 18–24 метров в секунду, который сохранится до вечера пятницы, 13 числа. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции, а водителям посоветовали не парковать машины под деревьями. Однако ураганный ветер не обошёлся без трагических последствий. Мужчина погиб на 1-й Мясниковской улице в салоне своего автомобиля, на который упало дерево. Девушка в Новогиреево пострадала, попав под сорванную ветром рекламную конструкцию. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семье погибшего москвича и призвал горожан не выходить на улицу без веской необходимости.