Очевидцы раскрыли подробности о семье, истязавшей детей на Алтае

Отчим детей, которых изъяли у жителей Шелаболихинского района Алтайского края после издевательств, был строг с ними, рассказала мать мужчины, пишут «Известия». Она добавила, что ко всем троим мальчикам в семье относились одинаково. Ситуация получила огласку после публикации видео с ребёнком, выставленном на улицу без верхней одежды. Позже опека нашла в доме избитого двухлетнего мальчика.

Он (отчим. — NEWS.ru) строгий, — сказала женщина о своём сыне.

Педиатр Елена Коростелёва сообщила изданию, что родители избивают детей не в первый раз. По её словам, опека уже забирала мальчиков, но позже вернула в семью. Она также отметила, что у обоих родителей было пристрастие к алкоголю.

Родителей задержали в пьяном виде, так как они оказывали сопротивление сотрудникам полиции и органам опеки, — сказала Коростелева.

Ранее сообщалось, что по фактам истязания детей возбуждены два уголовных дела. 31-летняя мать и её 34-летний сожитель задержаны, все трое мальчиков изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение.